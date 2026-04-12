MI vs RCB: आज आमने-सामने होंगे रोहित-विराट, जानें एक-दूसरे के खिलाफ किसका बल्ला सबसे ज्यादा उगलता है आग?

वहीं, विराट कोहली की बात करें तो उन्‍होंने 2008 से 2025 के बीच मुंबई इंडियंस के खिलाफ 36 मैचों की 35 पारियों में 4 बार नाबाद रहते हुए 31.61 की औसत और 129.11 की स्ट्राइक रेट से कुल 980 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 6 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 92 रन है। कोहली ने एमआई के खिलाफ 36 छक्के और 84 चौके लगाए हैं। एमआई के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की ओवरऑल सूची में विराट पहले स्थान पर हैं। आईपीएल 2026 में विराट 3 मैचों में 1 अर्धशतक के साथ अब तक 129 रन बना चुके हैं।