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वैभव सूर्यवंशी के बगल में बैठकर मजे से IPL का सबसे अहम प्रोटोकॉल तोड़ते रंगे हाथों पकड़े गए RR के मैनेजर

Rajasthan Royals breach the IPL protocol: राजस्‍थान रॉयल्‍स के मैनेजर रोमी भिंडर को टीम के डगआउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए देखा गया। वह वैभव सूर्यवंशी के पास बैठकर आईपीएल का अहम प्रोटोकॉल तोड़ते नजर आ रहे हैं। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने वीडियो शेयर कर तुरंत कार्रवाई की मांग की है।

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भारत

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lokesh verma

Apr 12, 2026

Rajasthan Royals breach the IPL protocol

राजस्‍थान रॉयल्‍स के डगआउट में मोबाइल का इस्‍तेमाल करते मैनेजर रोमी भिंडर और बगल में बैठे वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Rajasthan Royals breach the IPL protocol: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स चार मैचों में चार जीत के साथ सबसे सफल टीम है, लेकिन एक घटना के चलते अब यह विवादों में घिरती नजर आ रही है। गुवाहाटी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेले गए उनके पिछले मैच का एक पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कथित तौर पर आईपीएल नियमों का उल्लंघन होता दिख रहा है। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

टीम डगआउट में मोबाइल का इस्तेमाल

ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे एक वीडियो क्लिप में राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर को टीम के डगआउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए देखा गया। उनके बगल में बैठे वैभव सूर्यवंशी भी उस डिवाइस की ओर देखते हुए नजर आए। यह घटना ब्रॉडकास्टर्स ने राजस्थान के 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के 11वें ओवर में वैभव के आउट होने के ठीक बाद कैमरे में कैद कर ली।

राजस्‍थान के मैनेजर ने तोड़ा आईपीएल का नियम

आईपीएल के पीएमओए (खिलाड़ी और मैच अधिकारियों का क्षेत्र) प्रोटोकॉल के तहत क्षेत्र में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इस क्षेत्र में ड्रेसिंग रूम, खिलाड़ियों के मैच देखने के बाहरी क्षेत्र, टीवी/थर्ड अंपायर का क्षेत्र, मैच रेफरी का कमरा, खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के भोजन करने के क्षेत्र, डगआउट, और बीसीसीआई के भ्रष्टाचार-रोधी और सुरक्षा मैनेजर द्वारा निर्धारित कोई भी अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि हालांकि डगआउट में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुमति है, लेकिन यह अनुमति केवल टीम विश्लेषक (एनालिस्ट) के लिए, एक निर्धारित विश्लेषक मेज पर ही लागू होती है। नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि टीम मैनेजर ड्रेसिंग रूम क्षेत्र में फोन का उपयोग कर सकता है, लेकिन डगआउट में नहीं कर सकता।

बीसीसीआई के भ्रष्टाचार-रोधी और सुरक्षा इकाई के प्रमुख द्वारा नियुक्त दो बीसीसीआई भ्रष्टाचार-रोधी मैनेजर, पीएमओए की देखरेख करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि उचित प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि खिलाड़ियों और सहयोगी कर्मचारियों को स्टेडियम पहुंचने पर अपने फोन, स्मार्टवॉच या किसी भी संचार उपकरण को बंद करके टीम सुरक्षा संपर्क अधिकारी के पास जमा कराना होगा।

ललित मोदी ने आईपीएल के नियम तोड़ने का मामला उठाया

ललित मोदी की नजर इस बात पर पड़ी और उन्होंने एंटी-करप्शन अधिकारियों की मौजूदगी पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे 'बिल्कुल मना' बताया और तुरंत कार्रवाई की मांग की। उन्‍होंने कहा कि डगआउट में मोबाइल फोन रखना बिल्कुल मना है। क्या सच में ऐसा हुआ? मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है, तो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि अभी तक राजस्थान रॉयल्स ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

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IPL 2026

Published on:

12 Apr 2026 10:25 am

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