वैभव सूर्यवंशी के बगल में बैठकर मजे से IPL का सबसे अहम प्रोटोकॉल तोड़ते रंगे हाथों पकड़े गए RR के मैनेजर

Rajasthan Royals breach the IPL protocol: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स चार मैचों में चार जीत के साथ सबसे सफल टीम है, लेकिन एक घटना के चलते अब यह विवादों में घिरती नजर आ रही है। गुवाहाटी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेले गए उनके पिछले मैच का एक पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कथित तौर पर आईपीएल नियमों का उल्लंघन होता दिख रहा है। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।