CSK vs DC मैच में अंपायर से भिड़ना नीतीश राणा को पड़ गया भारी, तगड़े जुर्माने के साथ मिली ये सजा

Nitish Rana Punished for Clashing with Umpire: IPL 2026 में लगातार तीन मैच हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को पहली जीत दिल्‍ली कैपिटल्‍स के खिलाफ मिली है। लेकिन, इस जीत से ज्‍यादा ये सुर्खियों में ट्रिस्टन स्टब्स की ग्‍लव्‍स बदलने की गुजारिश को अंपायर द्वारा ठुकराया जाना है, जिसके बाद स्‍टब्‍स ने आउट होने के बाद बैट और ग्‍लव्‍स फेंके और फिर ड्रेसिंग रूम में जाकर हेलमेट फेंक दिया। विवाद तब और ज्‍यादा बढ़ गया, जब नीतीश राणा इस बात को लेकर अंपायर से भिड़ गए और उनसे तीखी बहस की। अब नीतीश पर इस हरकत के लिए भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है और उनके खाते में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है।