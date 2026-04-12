KKR के लिए बड़ी खुशखबरी, इस 18 करोड़ी खतरनाक गेंदबाज के IPL 2026 खेलने का रास्ता हुआ साफ

केकेआर पिछले कुछ समय से थोड़ी मुश्किल में है। उन्होंने पूरे सीजन के लिए हर्षित राणा और आकाश दीप को खो दिया है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बीसीसीआई की मांग पर मुस्तफिजुर रहमान को भी रिलीज करना पड़ा था। हालांकि नवदीप सैनी, सौरभ दुबे और ब्लेसिंग मुजरबानी जैसे गेंदबाज उनकी जगह टीम में आए हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी अब तक औसत ही रही है। इस अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण पर खूब रन बने हैं, जो इस बात का मुख्य कारण है कि केकेआर अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है।