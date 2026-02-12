T20 World Cup Super-8 Scenario: इटली की नेपाल पर बड़ी जीत से इंग्लैंड का काम तमाम? टी20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही बाहर हो जाएंगे अंग्रेज़!

स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज से 35 रन से हार झेली है, लेकिन इटली को 73 रन के बड़े अंतर से हराया था। उनके भी दो मैचों में 2 अंक हैं और नेट रन रेट +0.950 है, जो उन्हें अभी मजबूत स्थिति में रखता है। इंग्लैंड ने नेपाल को महज 4 रन से हराया था, लेकिन वेस्ट इंडीज से 30 रन से हार का सामना करना पड़ा। उनके भी दो मैचों में 2 अंक हैं, मगर नेट रन रेट -0.650 काफी नकारात्मक है, जिससे वे चौथे स्थान पर हैं।