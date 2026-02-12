12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 World Cup Super-8 Scenario: इटली की नेपाल पर बड़ी जीत से इंग्लैंड का काम तमाम? टी20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही बाहर हो जाएंगे अंग्रेज़!

नेपाल ने इटली के सामने 124 रनों का मामूली लक्ष्य रखा था, जिसे टीम ने बिना कोई विकेट खोये 12.4 ओवर में हासिल कर लिया। इस बड़ी जीत से इटली के नेट रन रेट में भारी सुधार हुआ है और इसने इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 12, 2026

England register biggest ODI win

जीत का जश्‍न मनाती इंग्‍लैंड की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

England Super-8 Scenario: टी20 विश्व कप का 17वां मुक़ाबला नेपाल और इटली के बीच मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में इटली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी और टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 123 रन बनाए थे, जिसे इटली ने बिना कोई विकेट गंवाए 12.4 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया।

ग्रुप सी की स्थिति बेहद रोचक

यह रिकॉर्ड तोड़ जीत इटली के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। इससे उनका नेट रन रेट में भारी सुधार हुआ और ग्रुप सी की अंक तालिका में स्थिति काफी रोचक हो गई है। ग्रुप सी में वेस्ट इंडीज दो मैचों में दो जीत के साथ 4 अंक लेकर टॉप पर बनी हुई है। उनका नेट रन रेट भी मजबूत (+1.625) है, जिससे सुपर 8 में उनकी जगह लगभग पक्की मानी जा रही है।

इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और इटली में कांटे की टक्कर

दूसरे स्थान की होड़ अब काफी कांटे की हो गई है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और इटली शामिल हैं। इटली ने नेपाल पर इस बड़ी जीत से अपना खाता खोला है। अब उनके दो मैचों में 2 अंक हैं और नेट रन रेट +0.352 हो गया है। इस प्रदर्शन से इटली ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर कब्जा जमा लिया है।

स्कॉटलैंड के पास बड़ा मौका

स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज से 35 रन से हार झेली है, लेकिन इटली को 73 रन के बड़े अंतर से हराया था। उनके भी दो मैचों में 2 अंक हैं और नेट रन रेट +0.950 है, जो उन्हें अभी मजबूत स्थिति में रखता है। इंग्लैंड ने नेपाल को महज 4 रन से हराया था, लेकिन वेस्ट इंडीज से 30 रन से हार का सामना करना पड़ा। उनके भी दो मैचों में 2 अंक हैं, मगर नेट रन रेट -0.650 काफी नकारात्मक है, जिससे वे चौथे स्थान पर हैं।

ग्रुप C – पॉइंट्स टेबल

रैंकटीममैच (P)जीत (W)हार (L)बेनतीजा (NR)अंक (PTS)नेट रन रेट (NRR)
1वेस्टइंडीज (WI)22004+1.625
2स्कॉटलैंड (SCO)21102+0.950
3इटली (ITA)21102-0.352
4इंग्लैंड (ENG)21102-0.650
5नेपाल (NEP)20200-1.854

इंग्लैंड को हर मैच जीतना होगा

सुपर 8 में पहुंचने के लिए इंग्लैंड के सामने अब चुनौती बड़ी है। उन्हें बाकी मैचों में इटली और स्कॉटलैंड दोनों को हराना होगा। यदि इनमें से कोई भी एक टीम इंग्लैंड को हरा देती है, तो इंग्लैंड ग्रुप स्टेज से बाहर हो सकता है, जबकि विजेता टीम आगे बढ़ जाएगी।

ये भी पढ़ें

T20 World Cup Super-8 Scenario: पाकिस्तान समेत 4 टीम सुपर-8 में पहुंचने से एक कदम दूर तो 3 हुईं बाहर! जानें भारत का गणित
क्रिकेट
T20 World Cup Super-8 Scenario

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

12 Feb 2026 05:57 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 World Cup Super-8 Scenario: इटली की नेपाल पर बड़ी जीत से इंग्लैंड का काम तमाम? टी20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही बाहर हो जाएंगे अंग्रेज़!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

T20 World Cup 2026: भारत-पाक मैच देखने आएंगे बांग्लादेश क्रिकेट के चीफ, क्या सुलझेंगे BCCI और BCB के रिश्ते?

BCB chief Aminul Islam, IND vs PAK
क्रिकेट

टी20 विश्व कप में इतिहास रचेगा इटली? नेपाल हारा तो होगा सुपर 8 की दौड़ से बाहर

खेल

T20 World Cup 2026: सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका के अलावा इन दो वर्ल्ड चैम्पियन टीमों से भिड़ेगा भारत, बेहद खतरनाक है ग्रुप

Josh Hazlewood will not play next 3 T20Is
क्रिकेट

दिन में पिज्जा बनाना और रात में विकेट उड़ाना: जानें टी20 वर्ल्ड कप में इटली के इस पिज्जा मैन की कहानी!

Crishan Kalugamage Italy cricketer is a Pizza maker. Rashid Khan tips to Crishan Kalugamage
क्रिकेट

श्रीलंका की T20 विश्व कप इतिहास में 7वीं सबसे बड़ी जीत, शानका-रत्नायके की तूफानी पारियों ने ओमान को रौंदा

खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.