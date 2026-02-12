T20 World Cup Super-8 Scenario: पाकिस्तान समेत 4 टीम सुपर-8 में पहुंचने से एक कदम दूर तो 3 हुईं बाहर! जानें भारत का गणित

T20 World Cup Super-8 Scenario: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में अब तक पांच दिन में 15 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इसके साथ ही सुपर-8 की जंग भी तेज हो गई है। पाकिस्‍तान, वेस्‍टइंडीज, न्‍यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को जहां अगले चरण में क्‍वालीफाई करने के लिए एक जीत की दरकार है तो अफगानिस्‍तान, यूएएसए और आयरलैंड लगभग रेस से बाहर हो चुकी हैं। वहीं, टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत से आगाज करने वाली भारतीय टीम सुपर-8 में कैसे जगह बना सकती है? आइये सभी ग्रुप के समीकरण पर एक नजर डालते हैं।