ENG vs WI: उनके पास कितनी पावर… हार के बाद डरे सहमे नजर आए इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक का बड़ा बयान

Eng vs WI Match Highlights: वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कैरेबियाई टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 30 रन से शानदार जीत दर्ज की। इसी के साथ ही विंडीज टीम ग्रुप-सी की पॉइंट्स टेबल में +1.625 के नेट रन रेट के साथ शीर्ष स्‍थान पर पहुंच गई। इस हार के बाद इंग्लिश कप्‍तान हैरी ब्रूक के चेहरे पर वह खौफ नजर आया, जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्‍होंने इस हार के बाद कहा कि सबको पता है कि उनके पास कितनी पावर है। अगर आप अपनी लाइन या लेंथ से थोड़ा भी हट जाते हैं तो वे इसे छक्के के लिए मार देते हैं।