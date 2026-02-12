ENG vs WI: उनके पास कितनी पावर… हार के बाद डरे सहमे नजर आए इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक का बड़ा बयान

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक। (Photo Credit -IANS)
Eng vs WI Match Highlights: वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कैरेबियाई टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 30 रन से शानदार जीत दर्ज की। इसी के साथ ही विंडीज टीम ग्रुप-सी की पॉइंट्स टेबल में +1.625 के नेट रन रेट के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंच गई। इस हार के बाद इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक के चेहरे पर वह खौफ नजर आया, जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने इस हार के बाद कहा कि सबको पता है कि उनके पास कितनी पावर है। अगर आप अपनी लाइन या लेंथ से थोड़ा भी हट जाते हैं तो वे इसे छक्के के लिए मार देते हैं।
हैरी ब्रूक ने मैच के बाद कहा कि हां, थोड़ा निराशाजनक है। जाहिर है कोई भी मैच हारना अच्छा नहीं होता, लेकिन वेस्टइंडीज ने बहुत बढ़िया खेला। सबको पता है कि उनके पास कितनी पावर है। अगर आप अपनी लाइन या लेंथ से थोड़ा भी हट जाते हैं तो वे इसे छक्के के लिए मार देते हैं।
वेस्टइंडीज के स्कोर को लेकर उन्होंने कहा कि हमने शायद सोचा था कि इसे पक्का चेज किया जा सकता है। शायद उतनी ओस नहीं पड़ी जितनी हम उम्मीद कर रहे थे। यह उतना बल्ले पर स्किड नहीं हुआ, जितना हम उम्मीद कर रहे थे। हमें लगा कि हमारे पास एक मौका था।
वहीं, आदिल राशिद को लेकर ब्रूक ने कहा कि वह आदिल है जिसे हर कोई जानता है और प्यार करता है। वह बहुत बढ़िया था। उसने सच में गेंद को ऊपर फेंका और उन्हें छक्के के लिए मारने का मौका दिया। लेकिन, अपनी स्किल और अपनी समझ से वह अपने आंकड़े कम रखने में कामयाब रहे। और कुछ जरूरी विकेट भी लिए।
विल जैक्स के दो ओवरों में 32 रन लुटाने को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई पछतावा नहीं है। मुझे लगता है कि जैक्स एक कमाल का बॉलर है। हम उतना अच्छा नहीं खेल पाए जितना हम आमतौर पर खेलते हैं। (टॉप-ऑर्डर अच्छा नहीं चल रहा, कोई वजह?) कोई वजह नहीं। T20 क्रिकेट बहुत चंचल खेल है। यह किसी भी तरफ जा सकता है। साल्टी ने आज ज़बरदस्त शुरुआत की। वह बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है। और फिर सब जानते हैं कि जोस कैसा है।
आपने स्पिन कैसे खेला, उससे निराश हैं? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि निराश नहीं, हमें लगा था कि थोड़ी ओस पड़ेगी और स्पिनर थोड़ा और अच्छा खेलेंगे। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। हम वापस जाकर इस पर सोचेंगे और कुछ दिनों में फिर से खेलेंगे।
क्या आपको अभी भी भरोसा है कि आप आगे बढ़ सकते हैं? हां, बिल्कुल। आपको इस खेल में भरोसा होना चाहिए। भगवान का शुक्र है कि हम उस रात नेपाल के खिलाफ जीते, नहीं तो हम मुश्किल स्थिति में होते। हम अगला मैच स्कॉटलैंड और इटली से खेलेंगे और हमें बस वापस जाकर उन पर अपना होमवर्क करना होगा और बेसिक्स पर वापस जाकर देखना होगा कि हम कैसा खेलते हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 World Cup 2026