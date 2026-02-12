T20 World Cup 2026: ‘मुझे गेंद नहीं दिख रही’, इस वजह से अंपायर से भिड़े मोहम्मद नबी, ICC ने ठोका जुर्माना

नबी इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक नजर आए और उन्होंने अंपायरों से एनगिडी का रिस्टबैंड हटवाने की मांग की। हालांकि, अंपायरों ने नबी की दलील को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। काफी देर तक नबी और अंपायरों के बीच तीखी बातचीत चलती रही। इस दौरान दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी भी इस बहस में कूद पड़े और नबी की दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ भी जुबानी जंग हुई। मामला बिगड़ता देख कप्तान एडेन मार्करम को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने नबी को शांत करने की कोशिश की। अंत में अंपायरों के आदेश पर खेल दोबारा शुरू हुआ, लेकिन एनगिडी ने रिस्टबैंड नहीं हटाया।