टी20 विश्व कप में इतिहास रचेगा इटली? नेपाल हारा तो होगा सुपर 8 की दौड़ से बाहर

इटली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहली पारी में श्रीलंका मूल के लेग स्पिनर क्रिशन कालूगामागे सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए। नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने 14 गेंदों में 23 रन की तेज पारी खेली, लेकिन कालूगामागे की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। विकेटकीपर आसिफ शेख ने भी 20 गेंदों में 20 रन का योगदान किया। नेपाल का आधा बैटिंग लाइन-अप दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका।