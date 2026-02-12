12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

टी20 विश्व कप में इतिहास रचेगा इटली? नेपाल हारा तो होगा सुपर 8 की दौड़ से बाहर

ICC T20 World Cup 2026: वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे टी20 विश्व कप के 17वें मुकाबले (nepal vs italy) में इटली ने नेपाल को मात्र 123 रन के स्कोर पर ऑल-आउट कर दिया है। पहली पारी की समाप्ति पर मोमेंटम इटली की तरफ रहा और अपना पहला विश्व कप खेल रही इटली की टीम इस मुकाबले में पहली जीत भी दर्ज कर सकती है। ऐसा होता है तो यह इटली की क्रिकेट यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Feb 12, 2026

Picture Credits: ESPN

वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 (ICC T20 World Cup 2026) के 17वें मुकाबले (nepal vs italy) में इटली ने नेपाल को मात्र 123 रन के स्कोर पर समेट दिया है। पहली पारी की समाप्ति पर मोमेंटम इटली की तरफ रहा और अपना पहला विश्व कप खेल रही इटली की टीम इस मुकाबले में पहली जीत दर्ज कर सकती है।

इटली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहली पारी में श्रीलंका मूल के लेग स्पिनर क्रिशन कालूगामागे सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए। नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने 14 गेंदों में 23 रन की तेज पारी खेली, लेकिन कालूगामागे की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। विकेटकीपर आसिफ शेख ने भी 20 गेंदों में 20 रन का योगदान किया। नेपाल का आधा बैटिंग लाइन-अप दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका।

नेपाल की पारी 19.3 ओवर में ही सिमट गई। इटली ने शानदार फील्डिंग करते हुए दो खिलाड़ियों, नंदन यादव और ललित राजबंशी को रन-आउट भी किया।

इटली की क्रिकेट यात्रा - इतिहास से विश्व कप तक

यह पहली बार है जब इटली किसी आईसीसी विश्व कप में भाग ले रहा है। जुलाई 2025 में नीदरलैंड में हुए यूरोप क्षेत्र के फाइनल में दूसरे स्थान पर रहकर इटली ने विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया था। इटली ने स्कॉटलैंड को 12 रन से हराया था, जबकि जर्सी की टीम को नेट रन रेट से पछाड़कर क्वालिफिकेशन हासिल किया। यूरोपियन क्वालिफायर में इटली ने शीर्ष दो स्थानों में जगह बनाई।

इटली में क्रिकेट का इतिहास 1793 से जुड़ा है, जब एडमिरल होरेशियो नेल्सन ने नेपल्स में पहला मैच आयोजित किया था। 1980 में इटालियन क्रिकेट फेडरेशन की स्थापना हुई, और 1984 में आईसीसी से संबद्ध सदस्यता मिली। 1995 में इटली को एसोसिएट सदस्य का दर्जा मिला।

इस टूर्नामेंट से पहले जनवरी 2026 में इटली ने आयरलैंड को हराकर अपनी पहली जीत किसी पूर्ण सदस्य देश के खिलाफ दर्ज की थी। विश्व कप में इटली का पहला मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ था, जिसमें वे 73 रन से हार गए थे। इटली के मुख्य कोच कनाडा के पूर्व क्रिकेटर जॉन डेविसन हैं, जबकि सहायक कोच आयरलैंड के पूर्व खिलाड़ी केविन ओ'ब्रायन हैं।

हारा तो सुपर-8 की दौड़ से बहार होगा नेपाल

इंग्लैंड के खिलाफ करीबी हार के बाद यह नेपाल का दूसरा मैच था, जिसमें उन्हें पहली जीत की उम्मीद थी। हालांकि, इटली की मजबूत गेंदबाजी ने नेपाल की उम्मीदों को झटका दिया है। यह वह मुकाबला है जो नेपाल के लिए बेहद अहम था क्योंकि ग्रुप सी में पश्चिम इंडीज और इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीमों से आगे की राह तय करनी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Feb 2026 05:08 pm

Hindi News / Sports / टी20 विश्व कप में इतिहास रचेगा इटली? नेपाल हारा तो होगा सुपर 8 की दौड़ से बाहर

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

इटली की नेपाल पर बड़ी जीत से इंग्लैंड का काम तमाम? टी20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही बाहर हो जाएंगे अंग्रेज़!

England register biggest ODI win
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: भारत-पाक मैच देखने आएंगे बांग्लादेश क्रिकेट के चीफ, क्या सुलझेंगे BCCI और BCB के रिश्ते?

BCB chief Aminul Islam, IND vs PAK
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका के अलावा इन दो वर्ल्ड चैम्पियन टीमों से भिड़ेगा भारत, बेहद खतरनाक है ग्रुप

Josh Hazlewood will not play next 3 T20Is
क्रिकेट

दिन में पिज्जा बनाना और रात में विकेट उड़ाना: जानें टी20 वर्ल्ड कप में इटली के इस पिज्जा मैन की कहानी!

Crishan Kalugamage Italy cricketer is a Pizza maker. Rashid Khan tips to Crishan Kalugamage
क्रिकेट

श्रीलंका की T20 विश्व कप इतिहास में 7वीं सबसे बड़ी जीत, शानका-रत्नायके की तूफानी पारियों ने ओमान को रौंदा

खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.