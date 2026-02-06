Under-19 World Cup Final: वैभव सूर्यवंशी का धमाका, दिग्गजों की लिस्ट में हुए शामिल

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के हाई-वोल्टेज फाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 411 रन बनाए। अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास में यह सबसे बड़ा स्कोर है और साथ ही किसी भी आईसीसी लिमिटेड ओवर फॉर्मेट क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में आज तक इतना स्कोर पहले कभी नहीं बना। इस खिताबी मुकाबले में भारतीय युवा वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया है। वैभव अब उन चुनिंदा खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल जैसे बड़े मंच पर शतक जड़ने का कारनामा किया है।