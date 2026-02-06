सूर्यवंशी ने शतक ठोक फाइनल में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, वर्ल्डकप इतिहास में कोई नहीं कर पाया था ऐसा

Vaibhav Suryavanshi Century in U19 World Cup 2026: आईसीसी मेंस अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है, जहां भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने हैं। भारतीय टीम जहां अपना 11वां फाइनल खेल रही है, वहीं इंग्लैंड की टीम तीसरी बार खिताबी मुकाबले में पहुंची है। इंग्लैंड की टीम एक बार खिताब जीत चुकी है और एक बार उसे फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं भारतीय टीम ने पांच बार खिताब जीता है और पांच ही बार उसे फाइनल में हार झेलनी पड़ी है। ऐसे में देखा जाए तो दोनों टीमों का फाइनल में 50-50 का रिकॉर्ड रहा है।