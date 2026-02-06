6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को लगा बड़ा फटका, साइबर हैकरों ने ऐसे लूटी ‘कमाई’, केस दर्ज

अलीगढ़ में भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह का फेसबुक अकाउंट हैक होने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर साइबर सेल में FIR दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 06, 2026

Rinku Singh

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/KKR_Xtra)

Rinku Singh Facebook hacked: स्टार भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के फेसबुक अकाउंट को हैक किए जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने साइबर क्राइम सेल में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, रिंकू सिंह का फेसबुक अकाउंट अनधिकृत रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक्सेस किया जा रहा।

इस मामले में रिंकू सिंह के भाई ने साइबर सेल में लिखित शिकायत दी, जिसमें बताया गया कि अकाउंट के 'लॉग-इन क्रेडेंशियल बदल दिए गए' हैं। कई बार रिंकू सिंह के नाम से पोस्ट भी की गईं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है।

हैकरों ने बदली मेल आईडी और बैंक डिटेल्स

रिपोर्ट के मुताबिक, '1.6 मिलियन फॉलोअर्स' वाली मोनेटाइज फेसबुक आईडी से होने वाली कमाई को भी हैकर हड़प रहे हैं। कुछ दिन पहले जब रिंकू सिंह ने अपनी फेसबुक आईडी चेक की, तो वह पासवर्ड के जरिए लॉग-इन नहीं कर पाए।

इतना ही नहीं, फेसबुक आईडी से मिलने वाली राशि भी कथित तौर पर हैकरों द्वारा निकाली जा रही है। इस संबंध में रिंकू सिंह ने फोन पर एसएसपी को जानकारी दी, जिसके बाद उनके भाई सोनू सिंह की ओर से औपचारिक तहरीर दी गई।

जांच में सामने आया है कि रिंकू सिंह की फेसबुक आईडी मूल रूप से उनकी 'व्यक्तिगत ई-मेल आईडी' से जुड़ी थी, जिसे शातिर हैकरों ने बदलकर एक 'नई कॉमर्शियल मेल आईडी' से लिंक कर दिया।

अकाउंट रिकवरी की प्रक्रिया शुरू

रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अब उस 'आईपी एड्रेस और मेल आईडी को ट्रैक' कर रही है, जिसके जरिए अकाउंट में बदलाव किए गए। इसके साथ ही फेसबुक (मेटा) के अधिकारियों को भी पत्र लिखकर अकाउंट रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Feb 2026 01:58 pm

Published on:

06 Feb 2026 01:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को लगा बड़ा फटका, साइबर हैकरों ने ऐसे लूटी ‘कमाई’, केस दर्ज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वर्ल्ड कप फ़ाइनल में फिर आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, 6 चौके 3 छक्के की मदद से मात्र इतनी गेंद में ठोक दिया अर्धशतक

Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

India vs USA Pitch Report: क्या पहली बार पार होगा 300 का आंकड़ा? देखें वानखेड़े की पिच और मौसम का हाल

india vs usa mumbai pitch and weather report
क्रिकेट

बीयर पीकर जश्न मनाना हैरी ब्रूक को पड़ा भारी, पूर्व कप्तानों ने जमकर लगाई फटकार

क्रिकेट

IND vs ENG, Final: भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, क्या जीतेगी छठा वर्ल्ड कप? देखें प्लेइंग 11

U19 World Cup 2026 Final
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: कमेंट्री पैनल का ऐलान हुआ, विवाद के बावजूद चार पाकिस्तानी और एक बांग्लादेशी दिग्गज आएंगे भारत

ICC Announce Commentary panel
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.