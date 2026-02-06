भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को लगा बड़ा फटका, साइबर हैकरों ने ऐसे लूटी ‘कमाई’, केस दर्ज

Rinku Singh Facebook hacked: स्टार भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के फेसबुक अकाउंट को हैक किए जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने साइबर क्राइम सेल में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, रिंकू सिंह का फेसबुक अकाउंट अनधिकृत रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक्सेस किया जा रहा।