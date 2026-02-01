अंग्रेजों को धूल चटाकर U19 वर्ल्ड चैंपियन बनी टीम इंडिया, सूर्यवंशी ही नहीं ये खिलाड़ी भी रहे हीरो

412 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज जोसेफ मूरेस सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बेन डॉकिंस और बेन मायेस ने पारी को संभाला और टीम को शुरुआती झटकों से उबारा। हालांकि बेन मायेस 93 के टीम स्कोर पर पवेलियन लौट गए, जब उनका व्यक्तिगत स्कोर 45 रन था। थॉमस रेव 31 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही विकेटों की झड़ी लग गई और एक समय 142 रन पर सिर्फ 2 विकेट गंवाने वाली इंग्लैंड की टीम 177 रन पर 7 विकेट गंवा बैठी।