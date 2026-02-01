U19 वर्ल्डकप जीतने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने खोला बड़ा राज़, बताया वो प्रोसेस, जिससे बने वर्ल्ड चैंपियन

आपको बता दें कि यह भारतीय टीम की छठी वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। भारत ने अब तक 11 बार फाइनल में जगह बनाई है, जिसमें से पांच बार उसे हार का सामना भी करना पड़ा है। भारतीय टीम के लिए यह एक साल में दूसरी वर्ल्ड कप जीत है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम ने भी इतिहास रचते हुए खिताब अपने नाम किया था। अब सबकी नजरें मेंस टी20 वर्ल्ड कप पर टिकी हैं। अगर भारतीय टीम वहां भी चैंपियन बनती है, तो एक साल के भीतर तीसरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी भारत के नाम होगी।