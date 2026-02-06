सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी, टीम इंडिया ने U19 वर्ल्डकप के फाइनल में खड़ा किया सबसे बड़ा स्कोर

इंग्लैंड की ओर से जेम्स मिंटो ने 3 विकेट चटकाए, तो एलेक्स ग्रीन और सेबेस्टीन मॉर्गन ने 2-2 विकेट हासिल किए। आपको बता दें कि इससे पहले आज तक किसी भी टीम ने वर्ल्ड कप के इतिहास में 311 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा नहीं किया है। वहीं भारतीय टीम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में तीसरी बार 400 प्लस का स्कोर बनाया है। इससे पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर 253 रन का था, जो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ साल 2024 में बनाकर खिताब जीता था।