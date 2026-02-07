7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

U19 World Cup India Victory: वैभव सूर्यवंशी के दादा हुए गदगद, बोले- हमें लगा था बवंडर बनेगा, पर वो तो चक्रवात निकला

U19 World Cup Hero Vaibhav Suryawanshi: अंडर-19 विश्व कप के हीरो वैभव सूर्यवंशी के दादा की प्रतिक्रिया सामने आई है। खुशी से गदगद दादा ने कहा- 'हमें मालूम था कि वह बवंडर बन कर आएगा, लेकिन चक्रवात बन गया'

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 07, 2026

U19 World Cup India Victory

अंडर-19 विश्व कप में इंडिया की जीत पर वैभव सूर्यवंशी के दादा का रिएक्शन आया सामने (इमेज सोर्स: IANS)

U19 World Cup Update: अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर खिताब जीत लिया। जैसे ही टीम इंडिया ने जीत दर्ज की, बिहार में खुशियों का माहौल दोगुना हो गया, क्योंकि इस जीत के असली हीरो रहे बिहार के वैभव सूर्यवंशी।

फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने ठोके 80 गेंदों में 175 रन

फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 80 गेंदों में 175 रन ठोककर इंग्लैंड के गेंदबाजों को हिला दिया। उनकी इस तूफानी पारी पर दादा उपेंद्र प्रसाद सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

उन्होंने कहा- “हमें तो पहले ही अंदाजा था कि वो फाइनल में बवंडर बनकर आएगा, लेकिन ये तो चक्रवात बन गया।”

उन्होंने आगे कहा कि यह बहुत खुशी का पल है। वैभव ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। हालांकि, वे दोहरा शतक लगाने से चूक गए, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत शानदार खेल दिखाया। हम शुरू से ही कह रहे थे कि वह फाइनल में शानदार खेलेगा।

वैभव के दादा: जल्द ही उसे भारतीय सीनियर टीम में लाना चाहिए

वैभव के दादा उपेंद्र प्रसाद सिंह इच्छा जताते हुए ने कहा कि अब वैभव को जल्द ही टीम इंडिया की सीनियर टीम में जगह मिलनी चाहिए। उनके मुताबिक वैभव अब भारतीय जर्सी पहनने के लिए पूरी तरह तैयार है और बहुत जल्द उसके लिए टीम के दरवाजे खुलने वाले हैं। दादा का दावा है कि मार्च के बाद वह सीनियर टीम का हिस्सा बन सकता है।

उन्होंने एक पूर्व क्रिकेटर की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि कमेंट्री में वे बता रहे थे कि यह 15 साल से कम उम्र का लड़का 100 मीटर लंबे छक्के मार रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। देहात से उठकर वैभव आज जिस मुकाम पर पहुंच रहा है, उसे देखकर पूरा परिवार बहुत खुश है।

Vaibhav Suryavanshi

Published on:

07 Feb 2026 05:38 am

