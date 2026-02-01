Under-19 World Cup Final: वैभव सूर्यवंशी ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, खुश हुए सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम, तारीफ में कह दी बड़ी बात

वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक जड़ने वाले सिर्फ छठे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले भारत के उन्मुक्त चंद और मनजोत कालरा यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। खास बात यह रही कि विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे दिग्गज भी अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक नहीं लगा पाए थे, जबकि वैभव ने उनसे भी आगे निकलते हुए इतिहास रच दिया। उनकी 175 रनों की पारी अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल का अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है, साथ ही किसी भी आईसीसी लिमिटेड ओवर वर्ल्ड कप फाइनल में बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी माना जा रहा है।