फुस्स हुए पाकिस्तान के दावे! टी20 विश्वकप से पहले बम ब्लास्ट ने दिखाई हकीकत

आपको बता दें कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफ़िज़ुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने टी20 विश्वकप का विरोध किया और कहा कि वह भी भारत में मैच नहीं खेलेंगे। विरोध इतना बढ़ गया कि बांग्लादेश को टी20 विश्वकप से हाथ धोना पड़ दिया, क्योंकि आईसीसी ने उन्हें बाहर कर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। बांग्लादेश चाहता था कि विश्वकप के मैच भारत की बजाय श्रीलंका में कराए जाएं। लेकिन आईसीसी ने उनकी मांग को ठुकरा दी।