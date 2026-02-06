6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

फुस्स हुए पाकिस्तान के दावे! टी20 विश्वकप से पहले बम ब्लास्ट ने दिखाई हकीकत

टी20 विश्वकप को लेकर पहले ही विवाद चल रहा था। बांग्लादेश ने भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया था। वो चाहते थे कि उनके मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 06, 2026

Mohsin Naqvi

फुस्स हुए पाकिस्तानी मीडिया के दावे

Pakistan Bomb Blast: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को एक शिया मस्जिद में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें अब तक 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ। पुलिस ने इसे सुसाइड बॉम्बिंग करार दिया है। अधिकारी बताते हैं कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर है। अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है।

पाकिस्तानी मीडिया के दावों पर पानी फिरा

यह घटना पाकिस्तानी मीडिया के उन दावों पर पानी फेरती नजर आ रही है, जिसमें वे टी20 विश्वकप 2026 के मैचों को पाकिस्तान में करवाने की मांग कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से पाक मीडिया और कुछ नेता दावा कर रहे थे कि बांग्लादेश के मुकाबले श्रीलंका की बजाय पाकिस्तान में मैच कराए जाए। लेकिन इस ब्लास्ट ने देश की आंतरिक सुरक्षा की पोल खोल दी है।

आईसीसी ने ठुकराई बांग्लादेश की मांग

आपको बता दें कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफ़िज़ुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने टी20 विश्वकप का विरोध किया और कहा कि वह भी भारत में मैच नहीं खेलेंगे। विरोध इतना बढ़ गया कि बांग्लादेश को टी20 विश्वकप से हाथ धोना पड़ दिया, क्योंकि आईसीसी ने उन्हें बाहर कर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। बांग्लादेश चाहता था कि विश्वकप के मैच भारत की बजाय श्रीलंका में कराए जाएं। लेकिन आईसीसी ने उनकी मांग को ठुकरा दी।

पाकिस्तान में क्रिकेट सुरक्षा का मामला नया नहीं है। इससे पहले साल 2009 में लाहौर में श्रीलंका क्रिकेट टीम पर जानलेवा हमला हुआ था। उस हमले में कई खिलाड़ी बाल-बाल बचे थे, लेकिन सुरक्षा बलों और ड्राइवरों की जान गई थी। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय टीमों ने पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया था। अब एक बार फिर राजधानी में इतना बड़ा हमला हो जाना पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

ये भी पढ़ें

WPL का फाइनल हारकर भी मालामाल हुई दिल्ली कैपिटल्स, प्राइज़ मनी के तौर पर मिलेंगे इतने करोड़ रुपये
क्रिकेट
Delhi Capitals Womens

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Feb 2026 05:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / फुस्स हुए पाकिस्तान के दावे! टी20 विश्वकप से पहले बम ब्लास्ट ने दिखाई हकीकत

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

1-2 नहीं, 7 खिलाड़ी टी20 वर्ल्डकप से हुए बाहर, लिस्ट में भारत-ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के भी नाम

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

Under-19 World Cup Final: वैभव सूर्यवंशी का धमाका, दिग्गजों की लिस्ट में हुए शामिल

क्रिकेट

सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी, टीम इंडिया ने U19 वर्ल्डकप के फाइनल में खड़ा किया सबसे बड़ा स्कोर

इंडिया U19 टीम
क्रिकेट

WPL का फाइनल हारकर भी मालामाल हुई दिल्ली कैपिटल्स, प्राइज़ मनी के तौर पर मिलेंगे इतने करोड़ रुपये

Delhi Capitals Womens
क्रिकेट

सूर्यवंशी ने शतक ठोक फाइनल में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, वर्ल्डकप इतिहास में कोई नहीं कर पाया था ऐसा

R Ashwin on Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.