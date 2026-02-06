T20 World Cup 2026: भारत को बहुत बड़ा झटका, चोट के चलते टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये स्टार तेज गेंदबाज, मोहम्मद सिराज की हुई एंट्री!

USA के खिलाफ भारत के वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले से पहले प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने कहा, "यह निश्चित तौर पर बड़ा झटका होगा, क्योंकि हम 15 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन सोच-समझकर तैयार करते हैं। अगर वह बाहर होते हैं तो हमें उनकी कमी जरूर खलेगी। हालांकि हमारे पास पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं। हम तेज़ गेंदबाज़ों के उपलब्ध विकल्पों पर नज़र डालेंगे और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को चुनेंगे। मैं जानता हूं कि हर्षित जैसा खिलाड़ी नंबर 9 पर बल्लेबाज़ी भी कर सकता है, लेकिन फिर पहले आठ बल्लेबाज़ों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे रन बनाएं।"