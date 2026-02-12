IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान महामुकाबले से पहले Tilak Varma ने पाक टीम को दे डाली सीधी चेतावनी!

Tilak Varma Statement, Ind vs Pak: भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले को लेकर अब सस्पेंस खत्म हो गया है और टीम इंडिया इस मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीम के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने बताया कि टीम के सभी खिलाड़ी बहुत जोश में हैं और वे पहले से ही मैच मोड में आ चुके हैं। हालांकि पहले इस मैच को लेकर थोड़ी अनिश्चितता थी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कुछ बयानबाजी हुई थी, लेकिन अब सब साफ हो गया है कि यह महामुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा। तिलक का कहना है कि जैसे ही मैच कंफर्म हुआ, टीम के अंदर उत्साह और भी बढ़ गया है और अब हर खिलाड़ी बस मैदान पर उतरने का इंतजार कर रहा है।