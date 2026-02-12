12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान महामुकाबले से पहले Tilak Varma ने पाक टीम को दे डाली सीधी चेतावनी!

Tilak Varma Statement, IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान महामुकाबले से पहले तिलक वर्मा ने टीम इंडिया की तैयारियों पर बड़ा खुलासा किया है। जानें कैसे गौतम गंभीर की खास रणनीति और वीडियो एनालिसिस के दम पर टीम इंडिया कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए मैच मोड में आ चुकी है...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Feb 12, 2026

India vs Pakistan T 20 World Cup 2026

Tilak Varma warns Pakistan as India enters 'match zone' for the World Cup blockbuster. (photo - espncricinfo)

Tilak Varma Statement, Ind vs Pak: भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले को लेकर अब सस्पेंस खत्म हो गया है और टीम इंडिया इस मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीम के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने बताया कि टीम के सभी खिलाड़ी बहुत जोश में हैं और वे पहले से ही मैच मोड में आ चुके हैं। हालांकि पहले इस मैच को लेकर थोड़ी अनिश्चितता थी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कुछ बयानबाजी हुई थी, लेकिन अब सब साफ हो गया है कि यह महामुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा। तिलक का कहना है कि जैसे ही मैच कंफर्म हुआ, टीम के अंदर उत्साह और भी बढ़ गया है और अब हर खिलाड़ी बस मैदान पर उतरने का इंतजार कर रहा है।

पाक के खिलाफ बारीक प्लानिंग चल रही है…

तैयारियों के बारे में बात करते हुए तिलक ने बताया कि, 'टीम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ रही है। हम हर मैच को गंभीरता से ले रहे हैं और वीडियो एनालिसिस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से विपक्षी टीम के बॉलर्स और बैट्समैन की कमजोरियों को समझ रहे हैं। पिच का मिजाज कैसा होगा और किस गेंदबाज के खिलाफ कौन से शॉट्स खेलने हैं, इन सब पर बारीक प्लानिंग चल रही है। हालांकि पाकिस्तान की टीम वहां के माहौल में थोड़ी ज्यादा घुली-मिली हो सकती है, लेकिन भारतीय टीम अपनी मेहनत और सही रणनीति के दम पर उन्हें टक्कर देने के लिए तैयार है।

गंभीर का प्लान

मैच की परिस्थितियों को लेकर कोच गौतम गंभीर ने भी खिलाड़ियों को साफ निर्देश दिए हैं। तिलक ने बताया कि, अगर मैच के दौरान जल्दी विकेट गिर जाते हैं, तो उन्हें और सूर्यकुमार यादव को पारी को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है।

सबसे बड़ा सपना कि अच्छा परफॉर्म करे

गंभीर भाई का कहना है कि जरूरत पड़ने पर हमें संभलकर खेलना होगा ताकि टीम एक सुरक्षित स्कोर तक पहुंच सके। तिलक खुद चोट के बाद वापसी कर रहे हैं और वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि उनका सबसे बड़ा सपना और मकसद बस यही है कि वे शानदार प्रदर्शन करें और भारत को वर्ल्ड कप जिताने में मदद करें।

ये भी पढ़ें

भारत-पाक मैच से पहले सकलैन मुश्ताक ने विवादित बयान देकर खड़ा किया नया विवाद, BCCI और ICC पर लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
Saqlain Mushtaq on IND vs PAK

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

12 Feb 2026 10:05 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान महामुकाबले से पहले Tilak Varma ने पाक टीम को दे डाली सीधी चेतावनी!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

भारत-पाक मैच से पहले सकलैन मुश्ताक ने खड़ा किया नया विवाद, BCCI और ICC पर लगाए गंभीर आरोप

Saqlain Mushtaq on IND vs PAK
क्रिकेट

U19 वर्ल्ड कप के बाद IPL 2026 से ठीक पहले इस T20 लीग में धमाल मचाएंगे Vaibhav Suryavanshi

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

ENG vs WI: उनके पास कितनी पावर… हार के बाद डरे सहमे नजर आए इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक का बड़ा बयान

Eng vs WI Match Highlights
क्रिकेट

Eng vs WI: इंग्लैंड चारों खाने चित, 10 साल बाद वेस्टइंडीज ने 30 रनों से दी मात… लगातार दूसरी जीत से ग्रुप में जमाया कब्जा

Eng vs WI
क्रिकेट

IND vs NAM: अभिषेक को मिली अस्पताल से छुट्टी, लेकिन नामीबिया के खिलाफ खेलने पर सस्पेंस

Abhishek Sharma smashes 45 sixes
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.