U19 वर्ल्ड कप के बाद IPL 2026 से ठीक पहले इस T20 लीग में धमाल मचाएंगे Vaibhav Suryavanshi

Vaibhav Suryavanshi: अंडर-19 वर्ल्‍ड कप 2026 का खिताब जिताने के बाद 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी अब जल्‍द मैदान पर धमाल मचाने वाले हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले वैभव नवी मुंबई में डीवाई पाटिल T20 लीग में खेल सकते हैं, जो देश के सबसे कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट टी20 इवेंट्स में से एक हैं। ये टूर्नामेंट 23 फरवरी से शुरू होगा। इसमें आमतौर पर घरेलू और इंटरनेशनल खिलाड़ियों का मिक्स अप देखने को मिलता है, खासकर इसलिए क्योंकि ये हर आईपीएल सीजन से ठीक पहले होता है।