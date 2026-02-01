Eng vs WI: इंग्लैंड चारों खाने चित, 10 साल बाद वेस्टइंडीज ने 30 रनों से दी मात… लगातार दूसरी जीत से ग्रुप में जमाया कब्जा

T20 World Cup 2026 Eng vs WI: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वानखेड़े स्टेडियम ने बुधवार को वो नजारा देखने को मिला, जिसका इंतजार कैरेबियन फैन्स पूरे 10 साल से कर रहे थे। जी हां, आखिरकार टी20 वर्ल्ड कप में 10 साल बाद…. वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 30 रनों से हराकर न सिर्फ इतिहास दोहराया, बल्कि टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए ग्रुप-सी की प्वाइंट्स टेबल में +1.625 नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर अपना दबदबा भी जमाया। कैरेबियन बल्लेबाजों की आक्रामक खेल शैली और गेंदबाजों की सटीक लाइन-लेंथ के आगे इंग्लैंड की टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई। आइए, स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं…