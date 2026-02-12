भारत-पाक मैच से पहले सकलैन मुश्ताक ने विवादित बयान देकर खड़ा किया नया विवाद, BCCI और ICC पर लगाए गंभीर आरोप

आईसीसी टूर्नामेंट के लिए अपनाए गए हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेल रहा है। नीदरलैंड्स और यूएसए के खिलाफ जीत के बाद पाकिस्तान सुपर-8 राउंड में जगह बनाने से सिर्फ एक जीत दूर है। सकलैन से पाकिस्तानी शो गेम ऑन है में सवाल किया कि क्या उन्हें भारत के साथ मुकाबले के लिए कोलंबो में भी ऐसी ही पिच की उम्मीद है। इस पर उन्‍होंने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया कि आईसीसी, बीसीसीआई के प्रभाव के चलते पिच के हालात बदल सकता है, जिससे पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग इलेवन पर फिर से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।