6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

वर्ल्ड कप फ़ाइनल में फिर आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, 6 चौके 3 छक्के की मदद से मात्र इतनी गेंद में ठोक दिया अर्धशतक

भारतीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर तूफानी शुरुआत करते हुए अर्धशतक जड़ा है। सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 32 गेंद पर अर्धश्ताक पूरा कर लिया है। इस दौरान उनके बल्ले से छह चौके और तीन छक्के निकले हैं।

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 06, 2026

Vaibhav Sooryavanshi

इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल मुक़ाबले में वैभव सूर्यवंशी ने अर्धशतक जड़ा (photo - BCCI)

Vaibhav Sooryavanshi, India vs England Final, ICC Under 19 World Cup 2026: अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का फ़ाइनल मुक़ाबला पांच बार की चैम्पियन भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर तूफानी शुरुआत करते हुए अर्धशतक जड़ा है। सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 32 गेंद पर अर्धश्ताक पूरा कर लिया है। इस दौरान उनके बल्ले से छह चौके और तीन छक्के निकले हैं।

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी शुरुआत, 7 चौके 3 छक्के जड़ते हुए मात्र इतनी गेंद पर ठोकी फिफ्टी
क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi Record

Updated on:

06 Feb 2026 02:00 pm

Published on:

06 Feb 2026 01:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वर्ल्ड कप फ़ाइनल में फिर आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, 6 चौके 3 छक्के की मदद से मात्र इतनी गेंद में ठोक दिया अर्धशतक

क्रिकेट

खेल

