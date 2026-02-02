T20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ अगर पाकिस्तान ने नहीं छोड़ी ज़िद तो बर्बाद हो जाएगा PSL

अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने की अपनी ज़िद नहीं छोड़ी, तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। आईसीसी के नियम के अनुसार हर टीम को आईसीसी टूर्नामेंट में जिस टीम के खिलाफ उनका मैच खेलना तय हुआ है, उसे खेलना ही होता है। अगर कोई टीम ऐसा नहीं करती, तो इसे आईसीसी के नियमों का उल्लंघन मानना जाता है। ऐसा करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड - पीसीबी (Pakistan Cricket Board - PCB) को जोरदार झटका लगेगा। पीसीबी को इससे काफी नुकसान होगा और इसका असर पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट लीग पीएसएल (PSL) पर भी पड़ेगा। ऐसा होने पर PSL बर्बाद हो जाएगा।