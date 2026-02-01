नेपाल के कप्तान की चेतावनी! इंग्लैंड की हालत खराब करने के बाद कह दी बड़ी बात

Nepal Cricket Team in T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पांचवें मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने के बाद नेपाल के कप्तान ने बड़ा बयान दिया है। इस मुकाबले में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को जीत के लिए पसीना छुड़ाने वाली नेपाल की टीम को अब कोई भी टीम हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी। रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 184 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल की टीम सिर्फ 4 रन से पीछे रह गई और 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 180 रन ही बना सकी।