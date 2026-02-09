T20 World Cup 2026: इटली का डेब्यू मैच में ही टूटा सपना, स्कॉटलैंड ने दी कभी न भूलने वाली हार

208 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इटली की शुरुआत खराब रही और पहली ही गेंद पर जस्टिन मोस्का आउट हो गए। इसके बाद एंथोनी मोस्का और जोन स्मट्स भी जल्दी जल्दी पवेलियन लौट गए। इसके बाद हैरी मेनेंटी और बेन मेनेंटी के बीच अच्छी साझेदारी हुई। मेनेंटी ब्रदर्स ने टीम को 100 रन के पार पहुंचाया। हैरी ने 25 गेंदों में 37 रन बनाए, जबकि बेन ने 31 गेंदों में 52 रन की पारी खेली। इन दोनों के आउट होने के बाद इटली की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम 16.4 ओवर में 134 रन पर सिमट गई।