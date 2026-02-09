9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 World Cup 2026: इटली का डेब्यू मैच में ही टूटा सपना, स्कॉटलैंड ने दी कभी न भूलने वाली हार

Scotland vs Italy Highlights: बांग्लादेश की जगह टी20 वर्ल्डकप में खेलने वाली स्कॉटलैंड ने इटली का डेब्यू मैच खराब कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 09, 2026

sco vs ita

स्कॉटलैंड बनाम इटली (फोटो- ICC)

T20 World Cup 2026, SCO vs ITA Highlights: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सातवें मुकाबले में स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से हरा दिया। यह स्कॉटलैंड वही टीम है जिसे बांग्लादेश की जगह खेलने का मौका मिला था। टी20 वर्ल्ड कप में इटली ने अपना डेब्यू किया, लेकिन शुरुआत यादगार नहीं रही और वे इस मुकाबले को भूलना चाहेंगे। मुकाबले में स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट गंवाकर 207 रन बनाए। 208 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इटली की टीम सिर्फ 134 रन पर ढेर हो गई।

स्कॉटलैंड की धमाकेदार शुरुआत

इस मुकाबले में इटली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। स्कॉटलैंड की शुरुआत बेहद शानदार रही और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 14 ओवर में 126 रन जोड़ लिए। हालांकि, इसी ओवर में जॉर्ज मुनसे 84 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 54 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 13 चौके और दो छक्के लगाए।

इसके बाद माइकल जोन्स 30 गेंदों में 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं ब्रैंडन मैकमुलेन ने 18 गेंदों में तूफानी पारी खेलते हुए 41 रन बनाए। आखिर में माइकल लीस्क ने 5 गेंदों का सामना किया और दो चौके-दो छक्के लगाते हुए 22 रन ठोके, जिससे स्कॉटलैंड 200 के पार पहुंचने में सफल रहा। इटली के लिए अली हसन, ग्रांट स्टीवर्ट, थॉमस ड्राका और जोन स्मट्स ने एक-एक विकेट चटकाए।

मेनेंटी ब्रदर्स के अलावा फेल हुई इटली की बैटिंग

208 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इटली की शुरुआत खराब रही और पहली ही गेंद पर जस्टिन मोस्का आउट हो गए। इसके बाद एंथोनी मोस्का और जोन स्मट्स भी जल्दी जल्दी पवेलियन लौट गए। इसके बाद हैरी मेनेंटी और बेन मेनेंटी के बीच अच्छी साझेदारी हुई। मेनेंटी ब्रदर्स ने टीम को 100 रन के पार पहुंचाया। हैरी ने 25 गेंदों में 37 रन बनाए, जबकि बेन ने 31 गेंदों में 52 रन की पारी खेली। इन दोनों के आउट होने के बाद इटली की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम 16.4 ओवर में 134 रन पर सिमट गई।

इस जीत के साथ स्कॉटलैंड अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि इटली इस ग्रुप में आखिरी स्थान पर है। इस हार के साथ इटली का जीत के साथ आगाज करने का सपना भी टूट गया।

ये भी पढ़ें

बाइलेटरल सीरीज खेलो तब खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप मुक़ाबला, ICC की मीटिंग में PCB चीफ ने की BCCI से अजीब डिमांड
क्रिकेट
IND vs PAK T20 World Cup 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Updated on:

09 Feb 2026 04:37 pm

Published on:

09 Feb 2026 04:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 World Cup 2026: इटली का डेब्यू मैच में ही टूटा सपना, स्कॉटलैंड ने दी कभी न भूलने वाली हार

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

ICC के सामने तीन शर्त रखने के बाद पाकिस्तान ने रखी एक और डिमांड, जानें अब क्या चाहता है पाक

PCB Chairman Mohsin Naqvi
क्रिकेट

मैदान के बाहर सूर्या का खिलाड़ियों के साथ कैसा रहता है व्यवहार? कोच गौतम गंभीर ने बता दी असलियत

Gautam Gambhir
क्रिकेट

इटली को लगा सबसे बड़ा झटका! कप्तान वेन मैडसेन बुरी तरह चोटिल, वर्ल्ड कप से हुए बाहर

Injured Italy cricketer Wayne Madsen holding his shoulder in pain at Eden Gardens. italy-captain-wayne-madsen-injury-t20-world-cup-2026
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में शशि थरूर ने बांधे पुल, कहा – “उनमें सचिन तेंदुलकर जैसा टैलेंट लेकिन…”

Shashi Tharoor says Vaibhav Suryavanshi has talent like Sachin Tendulkar
क्रिकेट

‘हीरो बनने आए थे, जीरो बन गए…’: बाबर आजम पर बुरी तरह भड़के पूर्व पाक खिलाड़ी, टीम की हालत देख बोले- अब तो मजाक बन गया है!

Basit Ali and Kamran Akmal insulting Babar Azam Pakistan team's poor batting
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.