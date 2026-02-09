T20 World Cup में हसरंगा का महा-धमाका, चोटिल होने के बावजूद तोड़े अफरीदी और मलिंगा के रिकॉर्ड, अब नजरें नंबर-1 बनने पर

Sri Lanka vs Ireland, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत बहुत शानदार रही है और पहले ही दिन से नए रिकॉर्ड बनने शुरू हो गए हैं। श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले ही मैच में इतिहास रच दिया है। आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए हसरंगा ने चोटिल होने के बावजूद 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लिए जिसकी मदद से श्रीलंका ने 20 रनों से शानदार जीत दर्ज की। इन विकेटों के साथ ही वह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं।