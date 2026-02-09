ICC ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, खेला जाएगा भारत–पाकिस्तान मैच! BCCI को झटका, नकवी ने रखी ये तीन बड़ी डिमांड

ICC PCB Meeting, T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 और भारत-पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित मुकाबले को लेकर चल रहे गतिरोध को खत्म करने के प्रयास में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने रविवार को एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजा है। इस प्रतिनिधिमंडल में आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा शामिल थे, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम के साथ लाहौर में बैठक की।