ICC ने पहले ही तय की T20 World Cup 2026 की सुपर 8 टीमें, भारत के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया समेत ये खतरनाक देश, आसान नहीं होगा सेमीफ़ाइनल का सफर

यह T20 World Cup 2024 संस्करण के फॉर्मेट में ही खेला जा रहा है। जहां पांच - पांच टीमों के चार ग्रुप बनाए गए हैं और हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 8 में जगह बनाएंगी। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सुपर 8 की आठ टीमें पहले से ही तय कर ली हैं और उन्हें दो ग्रुप में भी बांट दिया है।