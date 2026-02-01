खत्म हो जाएगी वैभव सूर्यवंशी की वो अड़चन, जिसकी वजह से टीम इंडिया में नहीं मिल पा रहा मौका

इतना ही नहीं, अंडर-19 एशिया कप से लेकर अंडर-19 वर्ल्ड कप 2019 तक उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। खिताबी मुकाबले में उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 80 गेंदों का सामना किया, जिसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे। इस रिकॉर्डतोड़ पारी में उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। इसी मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराकर छठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। हालांकि, सूर्यवंशी अभी सिर्फ 15 साल के ही होंगे, जिसका मतलब यह है कि वह 2028 का अंडर-19 वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं।