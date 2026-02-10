अभिषेक शर्मा की सैलरी सुंदर-सिराज से भी कम, लेकिन हर मैच के लिए अलग से मिलेंगे इतने लाख रुपए

Abhishek Sharma Salary and Match Fee: बीसीसीआई ने सोमवार को अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है, जिसमें कुल 30 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। इनमें से पांच खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, जबकि छह खिलाड़ियों का डिमोशन किया गया है। आपको बता दें कि इस बार ए+ ग्रेड को भी खत्म कर दिया गया है। अब ए ग्रेड में सिर्फ तीन खिलाड़ियों को रखा गया है, जबकि बी ग्रेड में 11 और सी ग्रेड में कुल 16 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट टीम के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐलान किया है, जिसमें 21 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। पिछली बार यह संख्या सिर्फ 16 थी।