ICC के फैसले के बाद बांग्लादेश भी होश में आया, नहीं मिली पेनल्टी तो कहा- हम इंडिया के साथ मिलकर…

Bangladesh Cricket Board on ICC Decision: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करने के बावजूद बांग्लादेश पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आईसीसी की बैठक सोमवार को हुई, जिसके बाद कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें एक अहम फैसला यह भी था कि बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश में बवाल मच गया था। मामला इतना बढ़ गया कि बांग्लादेश में आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग पर भी बैन लगा दिया गया।