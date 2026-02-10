केरल के अलिशान शराफु ने कीवी गेंदबाजों के छुड़ाए छक्के, अर्धशतक जड़ न्यूजीलैंड की बढ़ा दी मुश्किलें

UAE vs New Zealand Score Update: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 11वें मुकाबले में अलिशान सराफा ने शानदार शतक जड़ा है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में यूएई की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। इस मुकाबले में यूएई के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अलिशान शराफु ने अर्धशतक जड़ दिया। अलिशान वही बल्लेबाज हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के 2011 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद से क्रिकेट खेलना शुरू किया था और उनका सपना था कि वह वर्ल्ड कप में शतक जमाएं।