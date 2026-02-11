बताया जा रहा है कि वानखेड़े स्टेडियम में मैच के दौरान अभिषेक को तेज बुखार था और तुरंत आराम के लिए ड्रिप भी चढ़ाई गई थी। भारतीय कैंप की ओर से शुरुआत में पेट खराब होने की जानकारी दी गई, लेकिन बाद में बताया गया कि उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, जिसके चलते अगले मैच में उनके खेलने की संभावना को काफी कम है। असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट ने भी मंगलवार को उनकी हेल्‍थ पर अपडेट देते हुए बतया कि अभि को अभी भी पेट में कुछ दिक्कतें हैं। हमें उम्मीद है कि वह दो दिन में गेम के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।