पाकिस्तान के खिलाफ ही मैदान पर उतरा ये पाकिस्तानी खिलाड़ी, USA की हार का बन गया ‘विलेन’

आदिल ने पाकिस्तान की ओर से 3 टेस्ट मैचों में 5 विकेट निकाले, जबकि 6 वनडे मुकाबलों में 4 सफलताएं हासिल कीं। उन्होंने 67 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 22.86 की औसत के साथ 245 विकेट, जबकि 67 लिस्ट-ए मुकाबलों में 98 विकेट हासिल किए हैं। यूएसए ने 7 फरवरी को भारत के खिलाफ मुंबई में खेले गए ग्रुप-ए के मुकाबले में भारत के खिलाफ 29 रन से शिकस्त झेली थी। टीम इंडिया को निर्धारित 20 ओवरों में 161/9 के स्कोर पर रोकने के बाद, यूएसए की टीम 8 विकेट खोकर 132 रन ही बना सकी। दूसरे मुकाबले में उसे पाकिस्तान से शिकस्त झेलनी पड़ी।