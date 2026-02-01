T20 वर्ल्डकप में इंग्लैंड के कोच कर रहे ICC के नियमों का उल्लंघन? दोनों मैचों में करते देखे गए ये काम

बटलर ने यह भी कहा कि क्रिकेट में अब कोच मैदान पर ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं। उन्होंने अपने आईपीएल के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा, "मैंने गुजरात टाइटंस के लिए खेला है। आशीष नेहरा बाउंड्री पर बेहद एक्टिव रहते थे। लेकिन दूसरे खेलों की तुलना में क्रिकेट अभी भी पीछे है। फुटबॉल और फॉर्मूला वन में मैनेजर और कोच लगातार खिलाड़ियों से बात करते हैं। क्रिकेट में भी अब धीरे-धीरे यह बदलाव आ रहा है।"



विल जैक्स ने भी इस तरीके को प्रभावी बताया और कहा कि यह कप्तान या बल्लेबाजों तक जानकारी पहुंचाने का एक सरल और कारगर तरीका है।