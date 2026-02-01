10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

जिसके दम पर श्रींलका की टीम भर रही थी हुंकार, उसे डॉक्टर्स ने दी 4 सप्ताह क्रिकेट छोड़ने की सलाह

आयरलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज के पहले मैच में भी हसरंगा ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी और 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लिए थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 10, 2026

वानिंदु हसरंगा

वानिंदु हसरंगा (फोटो- IANS)

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 की सह-मेजबान श्रीलंका को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज स्पिनर वानिंदु हसरंगा इंजरी की वजह से विश्व कप से बाहर हो गए हैं। हसरंगा को कोलंबो में रविवार को आयरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी। सोमवार को हुए एमआरआई स्कैन में उनके बाएं हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट का पता चला। यूके के एक विशेषज्ञ द्वारा उनकी इंजरी रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें टी20 विश्व कप से बाहर कर दिया गया। श्रीलंकाई मीडिया के अनुसार इंजरी की वजह से हसरंगा चार सप्ताह तक क्रिकेट से दूर रहेंगे।

श्रीलंका के लिए बड़ा झटका

हसरंगा का विश्व कप से बाहर होना श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा झटका है। वह न सिर्फ एक बेहतरीन और मैच जिताऊ गेंदबाज हैं, बल्कि निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाजी से भी कई बार वह श्रीलंका को जीत दिला चुके हैं। आयरलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज के पहले मैच में भी हसरंगा ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी और 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लिए थे।

हसरंगा की जगह टीम में लेगस्पिनर दुशान हेमंथा को शामिल किया जा सकता है। 31 साल के हेमंथा ने श्रीलंका के लिए अब तक 5 वनडे और तीन टी20 खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6 विकेट लिए हैं। श्रीलंका का दूसरा ग्रुप मैच 12 फरवरी को पल्लेकेले में ओमान के खिलाफ है। इसके बाद 16 फरवरी को पल्लेकेले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और आखिर में 19 फरवरी को कोलंबो में जिम्बाब्वे के खिलाफ है।

जीत के साथ की थी शुरुआत

श्रीलंका ने आयरलैंड के खिलाफ अपने पहले मैच में आयरलैंड पर 20 रन से जीत दर्ज की थी। कामिंडू मेंडिस के 19 गेंदों में 44 रन और कुसल मेंडिस के नाबाद 56 रन की मदद से श्रीलंका ने खराब शुरुआत के बाद छह विकेट पर 163 रन बनाए थे। 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की टीम रॉस अडायर (23 गेंद पर 34 रन) और हैरी टेक्टर (34 गेंद पर 40 रन) की जुझारू पारियों के बावजूद 19.5 ओवर में 143 रन पर आउट हो गई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

10 Feb 2026 09:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / जिसके दम पर श्रींलका की टीम भर रही थी हुंकार, उसे डॉक्टर्स ने दी 4 सप्ताह क्रिकेट छोड़ने की सलाह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ा, साथ ही USA से हिसाब भी किया बराबर

PAK vs USA
क्रिकेट

पाकिस्तान के खिलाफ ही मैदान पर उतरा ये पाकिस्तानी खिलाड़ी, USA की हार का बन गया ‘विलेन’

USA vs PAK Ahsan Adil
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप में इंग्लैंड के कोच कर रहे ICC के नियमों का उल्लंघन? दोनों मैचों में करते देखे गए ये काम

ब्रेंडन मैक्कलम
खेल

USA ने पाकिस्तान के 9 बल्लेबाजों को किया ढेर, 6 बल्लेबाजों से पार नहीं हो पाया दहाई का भी आंकड़ा

PAK vs USA T20 World Cup 2026
क्रिकेट

10 विकेट से टी20 वर्ल्डकप मैच जीतने वाली छठी टीम बनी न्यूजीलैंड, भारत से नहीं हो पाया आज तक

खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.