10 विकेट से टी20 वर्ल्डकप मैच जीतने वाली छठी टीम बनी न्यूजीलैंड, भारत से नहीं हो पाया आज तक

मंगलवार को चेन्नई में टी-20 विश्व कप (ICC T20 World Cup 2026) के मुकाबले (uae vs new zealand) में न्यूजीलैंड ने यूएई को 10 विकेट से पटखनी दी। यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को 173 रन का लक्ष्य दिया, जिसे सफल पीछा कीवियों ने बिना कोई विकेट खोए 15.2 ओवर में कर लिया। जानिए टी-20 विश्व कप के इतिहास में इससे पहले कितनी बार एक टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज की है और इस लिहाज से कैसा रहा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड।