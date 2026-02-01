10 विकेट से टी20 वर्ल्डकप मैच जीतने वाली छठी टीम बनी न्यूजीलैंड, भारत से नहीं हो पाया आज तक

मंगलवार को चेन्नई में टी-20 विश्व कप (ICC T20 World Cup 2026) के मुकाबले (uae vs new zealand) में न्यूजीलैंड ने यूएई को 10 विकेट से पटखनी दी। यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को 173 रन का लक्ष्य दिया, जिसे सफल पीछा कीवियों ने बिना कोई विकेट खोए 15.2 ओवर में कर लिया। जानिए टी-20 विश्व कप के इतिहास में इससे पहले कितनी बार एक टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज की है और इस लिहाज से कैसा रहा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड।
2007 के पहले सीजन में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 102 रन का लक्ष्य दिया, जिसका पीछा कंगारुओंं ने बिना कोई विकेट खोए मात्र 10.2 ओवर में कर लिया था। यह विश्व कप में 10 विकेट से पहली और सबसे तेज जीत थी।
साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे के 93 रन के लक्ष्य का सफल पीछा 12.4 ओवर में बिना कोई विकेट खोए किया।
दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था। बाबर आजम (68*) और मोहम्मद रिजवान (79*) ने 151 रन का लक्ष्य 17.5 ओवर में हासिल किया। यह विश्व कप में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ पहली जीत थी।
ओमान पापुआ न्यू गिनी को हराकर 10 विकेट से जीतने वाली पहली एसोसिएट टीम बनी। जतिंदर सिंह (73*) और आकिब इलियास (50*) ने 129 रन का लक्ष्य 13.4 ओवर में चेज कर लिया था।
एडिलेड में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया। एलेक्स हेल्स (86*)और जोस बटलर (80*) ने 168 रन के लक्ष्य का पीछा 16 ओवर में पूरा कर लिया था। यह विश्व कप नॉकआउट में पहली 10 विकेट से जीत थी।
बारबाडोस में इंग्लैंड ने यूएसए को 10 विकेट से हराया था। यूएसए के 115 रन के स्कोर का सफल पीछा इंग्लैंड ने केवल 9.4 ओवर में कर लिया था। यह इंग्लैंड की दूसरी 10 विकेट की जीत थी।
भारत की सबसे बड़ी जीतें भारत ने टी-20 विश्व कप में कभी 10 विकेट से जीत दर्ज नहीं की है। विकेट के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी जीत 8 विकेट से रही है। 2024 में भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराया था।
