T20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ा, साथ ही USA से हिसाब भी किया बराबर

पिछले टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने ही पाकिस्तान को हराकर पहले ही राउंड से बाहर कर दिया था। इस बार अमेरिका की टीम अब टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर पहुंच गई है। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 190 रन बनाए। जवाब में अमेरिका की टीम 20 ओवर खेलने के बाद 8 विकेट पर सिर्फ 158 रन ही बना सकी। इससे पहले अमेरिका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। इस दौरान अमेरिका की टीम में एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर एहसान आदिल भी शामिल थे, जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।