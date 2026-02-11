हम दुनिया से अलग… यूएसए को हराकर फूले नहीं समा रहे पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के बड़े बोल

वहीं, यूएसए के कप्‍तान मोनांक पटेल ने कहा कि हमने पावरप्ले में ठीक-ठाक बॉलिंग की, लेकिन बीच के ओवरों में अच्छी बॉलिंग नहीं की। आखिरी चार ओवरों में वापसी की। हम 190 के स्कोर के साथ भी गेम में थे। पावरप्ले में अच्छा खेला, लेकिन बीच के ओवरों में इंटेंट नहीं दिखा सके। उनके स्पिनर्स काफी पेस नहीं दे रहे थे और बाउंड्री ऑप्शन पर हिट करना मुश्किल था। हम थोड़े पैनिक हो गए और इसी वजह से हम गेम हार गए। हम इस वर्ल्ड कप को दो जीत के साथ मजबूती से खत्म करना चाहेंगे।