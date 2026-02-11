India vs Pakistan Weather Report: पाकिस्‍तान सरकार ने अपने फैसले से यू-टर्न लेते हुए अपनी टीम को टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में भारत के खिलाफ उतरने की अनुमति दे दी है। अब चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भारत का महामुकाबला तय शेड्यूल के अनुसार, 15 फरवरी को ही कोलंबो में खेला जाएगा। एशिया कप के फाइनल मुकाबले के बाद पहली बार भारत-पाक की टीमें एक-दूसरे के आमने-सामने होंगी। टीम इंडिया जहां जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी तो पाकिस्‍तान भी पिछली हार का हिसाब चुकता करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।