2 साल से बदले के लिए तड़प रहा था अफगानिस्तान! अफ्रीका ने दी थी करारी शिकस्त, हिसाब होगा बराबर?

पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब दोनों टीमें भिड़ी थीं, तब दोनों ही शानदार फॉर्म में थीं। इस बार दोनों की कहानी अलग है। जहां साउथ अफ्रीका ने पहले मुकाबले में कनाडा जैसी कमजोर टीम के खिलाफ 200 से अधिक रन बनाने के बाद 57 रन से जीत हासिल की थी, वहीं अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। अफगानिस्तान इस मुकाबले में न सिर्फ साउथ अफ्रीका को हराकर पुराना हिसाब चुकता करना चाहेगी, बल्कि टूर्नामेंट में जीत का खाता भी खोलना चाहेगी।