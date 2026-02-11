14 साल के वैभव सूर्यवंशी में दिखी गैरी सोबर्स की झलक, मार्क बुचर बोले – “हुबहू वही अंदाज”

Vaibhav Sooryavanshi, Gary Sobers: युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा कॉम्पलिमेंट मिला है। दिग्गज सचिन तेंदुलकर से उनकी तुलना तो अब पुरानी बात हो गई है, लेकिन अब इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्क बुचर ने वैभव की तुलना महान सर गैरी सोबर्स से कर दी है। बुचर का मानना है कि वैभव की बल्लेबाजी का हर अंदाज सोबर्स की याद दिलाता है। सूर्यवंशी इस समय सिक्सर मशीन बने हुए हैं। आईपीएल के सबसे युवा शतकवीर बनने से लेकर इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़ने तक, और फिर अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने तक, वैभव के लिए यह साल शानदार रहा है।