Ind vs Nam Pitch Report: भारत पहली बार बनाएगा 300+ या सस्ते लपेटेगा नामीबिया को, पढ़ें दिल्ली की पिच रिपोर्ट

Ind vs Nam Pitch Report: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में गुरुवार 12 फरवरी को भारत का मुकाबला नामीबिया से होगा। पहले मुकाबले में यूएसए को 29 रन से हराने वाली भारतीय टीम से इस बार फैंस को बड़ी उम्‍मीदें हैं, क्‍योंकि इसके बाद टीम इंडिया का मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से होगा। ऐसे में सूर्यकुमार यादव अपनी सबसे ताकतवर टीम के साथ उतरना चाहेंगे। दिल्‍ली में खेले जाने वाले इस मुकाबले में बल्‍लेबाजों का बोलबाला रहेगा या फिर गेंदबाज अपना कहर बरपाएंगे। आइये मैच से पहले आपको अरुण जेटली स्‍टेडियम की पिच रिपोर्ट बताते हैं।