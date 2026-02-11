उस्मान तारिक पर ‘भट्टा’ फेंकने के आरोपों के बीच अश्विन का श्रीवत्स गोस्वामी पर पलटवार, बोले- पहले बदलें ये नियम

Usman Tariq Bowling Action row: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में मंगलवार को यूएसए के खिलाफ अपने गेंदबाजी एक्‍शन को लेकर पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। सोशल मीडिया में 'चकिंग' (भट्टा फेंकने) के आरोपों की बाढ़ आ गई है। कई यूजर्स ने उनके खास एक्‍शन 'पॉज-एंड-डिलीवर' पर भी सवाल उठा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है, जब तारिक इस तरह आरोपों का सामना कर रहे हैं। इससे पहले हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की घरेलू सीरीज के दौरान कैमरन ग्रीन उनके एक्शन पर सवाल उठाए थे। हालांकि, पिछले साल आईसीसी उन्‍हें दो बार क्लीन चिट देते हुए उनके एक्शन को ऑफिशियली लीगल घोषित कर चुका है।