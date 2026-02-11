Ind vs Nam Playing XI: नामीबिया से मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव तय! गंभीर के ‘चहेते’ की हो सकती है वापसी

Ind vs Nam Playing XI Prediction: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मुकाबला 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेलने को तैयार है। यूएसए के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद अब भारत का मुकाबला नामीबिया से होगा। यूएसए के खिलाफ भारत पूरी ताकत वाली टीम के साथ उतरा था, लेकिन बल्‍लेबाजी पूरी तरह से फेल रही। सूर्या ने तूफानी पारी नहीं खेली होती तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते थे। अब नामीबिया के खिलाफ भी टीम इंडिया पूरी ताकत के साथ उतरना चाहेगी। ऐसे में टीम में तीन बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।