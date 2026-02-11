IND vs PAK: ‘भारत के खिलाफ मैच कोई बड़ी बात नहीं…’, मुकाबले से पहले साहिबजादा फरहान, टीम इंडिया को दी चेतावनी!

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब फरहान से 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि टीम पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया, 'जब आप दो मैच जीत लेते हैं और टेबल में टॉप पर होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। आने वाला मैच (भारत के खिलाफ) हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम उनके खिलाफ पहली बार नहीं खेल रहे हैं। हम पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन हां, इस बार हम एक अलग माइंडसेट के साथ खेलेंगे।'