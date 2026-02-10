“नाटक कर रहा है पाकिस्तान”, भारत-पाक मैच पर पाकिस्तान के ड्रामे पर भड़के पूर्व भारतीय क्रिकेटर

अतुल वासन ने मीडिया से बातचीत में कहा, "यह एक ड्रामा चल रहा है। कभी वे मना करते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं और कभी मान जाते हैं। यह सब वे सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। अब बांग्लादेश और श्रीलंका बोर्ड ने रिक्वेस्ट की, तो वे मान गए। उनके मन में यह गलतफहमी है कि उन्होंने आईसीसी को दिखा दिया है कि भारत का कितना दबदबा है। इस सोच का कोई इलाज नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि भारत के खिलाफ न खेलकर वे भारत का क्या बिगाड़ रहे थे? अगर आप आईसीसी से नाराज थे, तो वर्ल्ड कप ही नहीं खेलते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ भारत के साथ मैच को मुद्दा बना दिया।"