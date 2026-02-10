जय शाह की वजह से भारत के खिलाफ खेलने के लिए राजी हुआ पाकिस्तान! राजीव शुक्ला ने किया खुलासा

Rajiv Shukla on IND vs PAK Match in T20 World Cup: BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मंगलवार को ICC अध्यक्ष जय शाह (Jay Shah) की सराहना करते हुए कहा कि पाकिस्तान को टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) में भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए राजी करने में आईसीसी ने शानदार डिप्लोमेसी का परिचय दिया है। शुक्ला ने कहा, "मैं बीसीसीआई की ओर से आईसीसी अध्यक्ष जय शाह का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है, जो क्रिकेट जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।"
पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को अपनी टीम को 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलने का निर्देश दिया। पाक पीएम शहबाज शरीफ को पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने आईसीसी वार्ता के नतीजों की जानकारी दी, जिसके बाद बहिष्कार वापस लिया गया।
ICC ने इस विवाद को सुलझाने के लिए सभी पक्षों से लगातार बातचीत की, कई कूटनीतिक फैसलों के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर दबाव बनाने का प्रयास किया और आखिरकार सुनिश्चित किया कि दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमियों को यह महामुकाबला देखने को मिले। आईसीसी ने बांग्लादेश पर कोई दंड नहीं लगाया, जिसने सुरक्षा चिंताओं के चलते भारत में खेलने से मना कर दिया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने भी पाकिस्तान से मैच खेलने का आग्रह किया। इस प्रक्रिया में आईसीसी अध्यक्ष जय शाह की भूमिका को खासतौर पर सराहा गया है।
